Трамп пообещал продать Норвегии самолеты, существующие только в компьютерной игре

Пятница, 12 января 2018, 11:21

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Президент США Дональд Трамп сообщил о продаже Норвегии истребителей F-52, которые существуют только в компьютерной игре "Call of Duty: Advanced Warfare".

Трамп оговорился во время выступления на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг в Белом доме, сообщает The Washington Post.

"В ноябре мы начали поставлять первые истребители F-52 и F-35. В целом мы поставим 52 самолета, и несколько из них уже поставили досрочно", - сказал Трамп.

Истребители F-35 в сопровождении самолета F-16 ВВС Норвегии

Президент читал заявление с листа и, похоже, объединил цифру 52 - количество самолетов - с буквой F, которая в американской классификации обозначает истребители (fighter), такие как F-35 Lightning II.

Американская компания Lockheed Martin, которая является производителем F-35 Lightning II, заявила, что Норвегия уже оплатила поставку 40 истребителей F-35 и получила 10 самолетов данной модели.

На сайте компании ничего не сообщается о программе разработки самолетов F-52. Данный истребитель существует в популярной игре Call of Duty.

Напомним, в ноябре 2017 года Норвегия получила первые новейшие американские истребители F-35, которые прибыли на военную авиабазу Орланд.