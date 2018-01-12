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Глава МЗС Литви виступив за спільну закупівлю зброї країнами Балтії

П'ятниця, 12 січня 2018, 17:17
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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що країнам Балтії слід повернутися до обговорення спільних закупівель озброєнь.

Про це повідомляє портал Delfi.

"Це область, до якої слід звертатися знову і знову, поки ми не зможемо діяти спільно", - сказав він.

За словами міністра, при спільних закупівлях озброєнь країни Балтії могли б бути більш конкурентоспроможними в плані можливості знизити ціну на закуповувані озброєння. Як сказав Лінкявічюс, це дозволило б спростити і узгодження придбаних систем.

Представники Литви, Латвії та Естонії час від часу піднімають питання про можливість заощадити при спільних закупівлях озброєнь, проте такі угоди не укладаються, тому що Балтійським країнам не вдається узгодити потреби в озброєннях.

Країни Балтії кілька років тому розглядали можливість спільної закупівлі систем протиповітряної оборони середньої дальності, проте зрештою договір про покупку систем NASAMS з норвезьким підприємством в минулому році підписала тільки Литва.

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