Мадрид заявив, що Пучдемон не може керувати Каталонією з-за кордону

П'ятниця, 12 січня 2018, 17:43

Іспанський уряд в п'ятницю відхилив можливість того, що відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон може керувати регіоном з екзилу в Бельгії.

Про це повідомляє Reuters.

Каталонські сепаратисти у середу домовились переобрати Карлеса Пучдемона на посаду президента Женералітату (уряду регіону) наприкінці цього місяця. Зокрема, розглядають можливість, що Пучдемон може скласти присягу через відеозв’язок.

"Парламентські правила дуже чіткі. Вони не розглядають можливість (парламентської) присутності, яка не є персональною", - заявив речник іспанського уряду Індіго Мендез де Віго.

Він заявив, що намір керувати регіоном з-за кордону є помилковим і абсолютно нереальним. "Це суперечить правилам і здоровому глузду", - додав де Віго.

Карлес Пучдемон з жовтня минулого року перебуває у Брюсселі через відкриті проти нього кримінальні справи в Іспанії.

21 грудня у Каталонії відбулися дострокові вибори до регіонального парламенту. Партії, що підтримують незалежність автономії, зберегли абсолютну більшість.