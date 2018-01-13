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Україна не має послів у восьми країнах Європи

Субота, 13 січня 2018, 13:17
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Станом на січень 2018 року Україна не має послів у восьми європейських державах.

Про це йдеться у відповіді МЗС на запит Українських новин.

Загалом вакантними є посади послів у 17 країнах світу.

З квітня 2014 року не призначений посол України в Швейцарії, з травня - в Данії і Чорногорії, з серпня 2015 – в Ірландії.

У минулому році звільнилися посади послів в Греції, Латвії, Хорватії та Естонії.

Також вакантними є посади послів у Росії, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Алжирі, Ефіопії, Перу, Кубі та ПАР.

Посли в іноземних державах призначаються і звільняються президентом за поданням міністра закордонних справ, а відповідні укази глави держави скріплюються підписами прем'єр-міністра і міністра закордонних справ.

На питання про те, чи вносив міністр закордонних справ Павло Клімкін Президенту Петру Порошенку подання на призначення послів у вищезгаданих країнах, міністерство відповіді не надало.

При цьому зовнішньополітичне відомство відзначило, що процедура призначення послів є тривалою, оскільки вимагає підбору кандидатури, узгодження главою держави, очікування попередньої згоди приймаючої сторони і підготовки указу президента. 

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