Міноборони Німеччини хоче скоротити операцію Бундесверу проти ІДІЛ

Неділя, 14 січня 2018, 15:21

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн має намір скоротити операцію Бундесверу проти терористичного угрупування "Ісламська держава", однак вважає, що німецькі солдати повинні залишитися на своїй базі в Йорданії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

В ході відвідування бази в аль-Азрак і візиту в Амман 13-14 січня вона заявила, що з військової точки зору ІДІЛ, в цілому, розгромлено, тому число солдатів, які беруть участь в операції Counter Daesh, можна зменшити.

Скільки саме військових може бути скорочено, фон дер Ляєн не уточнила. Вона сказала, що це буде залежати від подальших завдань Бундесверу в рамках місії, характер якої, за її словами, надалі може бути змінений за погодженням з міжнародними партнерами, а також з урядом і парламентом ФРН.

Міністр, однак, підкреслила, що операція Counter Daesh буде продовжена.

"ІДІЛ, незважаючи на військову поразку, не можна недооцінювати. Потрібно не допустити, щоб джихадисти закріпилися в районах, в які вони відступили", - зазначила вона.

Фон дер Ляєн також підкреслила, що Німеччина повинна залишатися надійним партнером своїх союзників.

Відповідно до чинного нині мандату, Німеччина може використовувати для боротьби з ІДІЛ не більше 1200 військовослужбовців. 280 з них розміщені в Йорданії. З бази в аль-Азрак злітають літаки Tornado для розвідувальних польотів над Сирією та Іраком. На цій базі розміщений також літак-заправник Бундесверу.