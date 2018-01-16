У Німеччині шкільний автобус врізався в стіну будинку, 20 дітей поранені

Тональність листа – доволі жорстка, як для МВФ. На думку Фонду, президентський проект порушує зобов’язання України за чинною програмою співпраці, а також суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії – попри багаторазові заяви з Банкової про те, що поради враховані...

Юрій Панченко, Європейська правда, Прага-Київ

"Їржі Драгош чудово розуміє, що на сході України йде російська агресія. Відповідно, він не підтримуватиме скасування санкцій проти РФ до відновлення територіальної цілісності України, включаючи анексований Крим... Він вітає європейський вибір України – ваша країна має отримати перспективи членства як у ЄС, так і в НАТО".