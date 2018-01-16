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У Німеччині шкільний автобус врізався в стіну будинку, 20 дітей поранені

Вівторок, 16 січня 2018, 10:26
фото
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У німецькому місті Ебербах (федеральна земля Баден-Вюртемберг) шкільний автобус врізався у стіну будинку.

Про це повідомляє видання Stuttgarter Nachrichten.

Аварія сталася зранку у вівторок, коли автобус в’їхав у стіну будинку, на першому поверсі якого знаходився магазин.

фото dpa

Причини інциденту поки невідомі.

На місце події прибула поліція і три рятувальні гелікоптери.

У місцевій поліції підтвердили поранення 21 дитини. Стан шести школярів – важкий.

Водій автобуса отримав незначні ушкодження.

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