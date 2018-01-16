У Німеччині шкільний автобус врізався в стіну будинку, 20 дітей поранені

У німецькому місті Ебербах (федеральна земля Баден-Вюртемберг) шкільний автобус врізався у стіну будинку.
Про це повідомляє видання Stuttgarter Nachrichten.
Аварія сталася зранку у вівторок, коли автобус в’їхав у стіну будинку, на першому поверсі якого знаходився магазин.
|фото dpa
Причини інциденту поки невідомі.
На місце події прибула поліція і три рятувальні гелікоптери.
У місцевій поліції підтвердили поранення 21 дитини. Стан шести школярів – важкий.
Водій автобуса отримав незначні ушкодження.