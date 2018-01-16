Це не добре: у США оцінили розгортання російської системи ППО С-400 в Криму

Вівторок, 16 січня 2018, 18:47

Сполучені Штати оцінюють наслідки для ситуації безпеки у зв’язку з останнім розгортанням Росією зенітно-ракетного комплексу С-400 в окупованому Криму.

Про це заявив в середу військовий чиновник США, повідомляє Reuters.

"Це не добре. Це не обіцяє нічого хорошого", - сказав високопоставлений чиновник Європейського командування США, говорячи на умовах анонімності.

У суботу другий в анексованому Росією Криму дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-400 заступив на бойове чергування на мисі Фіолент під Севастополем. Перший дивізіон С-400 було розгорнуто Росією навесні 2017 року неподалік Феодосії.

Американський військовий посадовець визнав, що мету розгортання оцінити важко. Проте будь-які засоби протиповітряної оборони, за його словами, зміцнюють російський військовий потенціал в Криму, забезпечуючи додаткову стійкість і, можливо, охоплення.

"Якщо виникне намір, це дає можливість або захистити трохи більше Чорного моря, або наступати звідти… Ми розглядаємо це як ще одне підтвердження їхньої волі використовувати військову силу", - сказав чиновник, не говорячи про потенційні дії Росії.