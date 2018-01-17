Придністров’я хоче отримати статус спостерігача у ПАРЄ

Середа, 17 січня 2018, 09:43

Невизнане Придністров'я пропонує надати йому статус спостерігача в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), щоб безпосередньо висловлювати там свою позицію з питань, пов'язаних з придністровським врегулюванням.

Про це повідомляє портал Newsmaker.

Ця тема обговорювалася в Парижі на засіданні підкомітету ПАРЄ з конфліктів, в якому взяли участь спікер Верховної ради Придністров'я Олександр Щерба і політичний представник Тирасполя в переговорному процесі Віталій Ігнатьєв.

На засіданні в Парижі Щерба назвав Придністров'я "новітньою державою Європи" і застеріг від спроб "насильно відтворити фантом колишньої МРСР". Тирасполь, за його словами, "довгі роки намагався зберегти можливості для побудови загальнодержавних відносин з Кишиневом", але "Молдова систематично руйнувала необхідні для цього політико-правові механізми".

Представники Тирасполя висловилися за те, щоб запрошення представників Придністров'я на заходи на майданчику ПАРЄ стало регулярною практикою. Щерба навіть висловився за наділення делегації Придністров'я статусом спостерігача в цій структурі, щоб "безпосередньо доносити позицію ПМР по всьому спектру питань, які зачіпають інтереси Придністров'я".

Це був перший раз за останні 15 років, коли питання придністровського врегулювання обговорювалося на майданчику ПАРЄ, і вперше до дискусії запросили представників Тирасполя.