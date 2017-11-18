Знайти
АКТУАЛЬНО

Трампу запропонують виділити грант у $47 млн на зброю для України - ЗМІ

Найбільше у світі повітряне судно зазнало катастрофи в Британії

Ердоган не прийняв вибачення НАТО після скандалу в Норвегії

МЗС України викликало посла Польщі через початок дії «чорних списків»

До Польщі не пустили першого українця з "чорного списку" Ващиковського

Димові шашки та сутички з поліцією: у Греції спалахнули масові безлади

ВМС США почали розслідування через пеніс, намальований у небі над Вашингтоном






Прем’єр Молдови та лідер Придністров’я вперше зустрілись віч-на-віч

Субота, 18 листопада 2017, 13:53
фото
Версія для друку Коментарі

Прем'єр Молдови Павло Філіп і глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський 18 листопада офіційно відкрили для руху транспорту міст через Дністер в районі сіл Гура Бикулуй і Бичок.

Про це повідомляє видання NewsMaker.

Спочатку планувалося, що рух через міст почнеться 20 листопада. Однак рішення запустити рух негайно Філіп і Красносельський прийняли прямо на мосту, де вони вперше зустрілися один з одним і досить тривалий час говорили віч-на-віч.

Павло Філіп і Вадим Красносельський синхронно в'їхали на міст і також синхронно вийшли назустріч один одному з автомобілів. Привітавши присутніх на середині мосту, обидва політики, які раніше не зустрічалися один з одним, спочатку поговорили про погоду.

 фото: NewsMaker

Звертаючись до Філіпа, лідер Придністров’я висловив надію, що "ця дорога" відкриє шлях і до інших рішень. Молдовський прем'єр підтримав його , відзначивши, що "завжди потрібно робити кроки, які приносять користь людям".

Спеціальної церемонії відкриття не було. Більш того, як з'ясувало видання, сторони заздалегідь домовилися не оголошувати посади чиновників з двох сторін. Філіпа ніхто не оголошував як прем'єра, а Красносельського - як "президента" Придністров'я.

Міст між селами Гура Бикулуй і Бичок розташований на міжнародній трасі М14, яка є спільною частиною IX Пан'європейського транспортного коридору (Брест-Кишинів-Одеса).

Під час бойових дій на Дністрі в 1992 році він був підірваний. На початку 2000-х років міст відновили, але він так і не був відкритий, залишаючись свого роду символом нездатності двох берегів домовлятися.

Питання про відкриття руху через міст останні роки незмінно значилося на порядку переговорів між Кишиневом і Тирасполем.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:01
Трампу запропонують виділити грант у $47 млн на зброю для України - ЗМІ
16:15
фото
Найбільше у світі повітряне судно зазнало катастрофи в Британії
15:37
Ердоган не прийняв вибачення НАТО після скандалу в Норвегії
15:08
Повінь у Греції: за останні дні загинули вже 19 людей
14:33
МЗС України викликало посла Польщі через початок дії «чорних списків»
14:23
Держдеп США схвалив продаж Польщі систем Patriot на $10,5 млрд
13:53
фото
Прем’єр Молдови та лідер Придністров’я вперше зустрілись віч-на-віч
13:24
Франція не бачить підстав для послаблення санкцій проти РФ – офіс віце-прем’єра
13:08
Саудівська Аравія викликала посла з Берліна через різкі слова голови МЗС
12:31
До Польщі не пустили першого українця з "чорного списку" Ващиковського
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, "Європейська правда"

Митниця проти "євроблях": чи допоможе Вільнюс вирішити проблему литовських авто

Податкова має інформацію про 239 литовських компаній, які видають доручення на право користування своїми автівками громадянам України, причому деякі компанії видали понад 200 таких доручень. У більшості випадків керівниками цих литовських компаній також є громадяни України.

Євген Приходько, для Європейської правди

Санкції ЄС проти Польщі: до чого призведе жорстке рішення Європарламенту

Голосування в Європарламенті акурат випало на день відзначання другої річниці правління партії "Право та справедливість". Варшаві загрожує позбавлення права голоса у ЄС. Анонсувавши введення санкцій, Брюссель досить символічно підбив підсумки двох років "добрих змін" від польської правлячої партії.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  