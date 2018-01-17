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РФ намагалась купити 12 швейцарських кораблів, щоб обійти санкції - ЗМІ

Середа, 17 січня 2018, 16:08
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Пов’язаний із Росією естонський бізнесмен Тімо Сас хотів придбати 12 швейцарських кораблів, щоб допомогти Росії обійти міжнародні санкції.

За даними швейцарського видання Aargauer Zeitung, судновласник-банкрут Ганс-Юрг Грундер мав намір продати збанкрутіле підприємство Enzian Shipping AG 45-річному естонцю з Талліна. Той мав взяти на себе борги підприємства.

15 листопада 2016 року у швейцарській пресі було опубліковане повідомлення, що компанія Enzian Shipping AG була переіменована на TS Investor AG. ТS означало "Тімо Сас". Контракти уже нібито були підписані. Таким чином судновласник Грундер хотів врятувати свої 12 кораблів і залишитись у бізнесі.

За словами ознайомлених зі справою людей, Тімо Сас наближений до президента Росії Володимира Путіна. Про це свідчать інформація, що стало публічною завдяки витокам Panama Papers. Тімо Сас є одним із акціонерів компанії Triza Express Incorporated, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. Власником цієї компанії є росіянин Сергій Зеленський із Санкт-Петербурга, директор відділу морського палива у "Газпромнефти", дочірній компанії російської державної корпорації "Газпром".

Сас також є членом Ради директорів компанії Pregol Shiprepair Yards, розташованій у військовому порту в російському Калілінграді. Усі ці дані підводять до висновку, що у естонця повинні бути хороші відносини з російськими військовими та російською владою, пише видання.

За даними джерел, покупка 12 швейцарських суден дозволила б РФ обійти міжнародні санкції. Судна, що плавають під прапором нейтральної Швейцарії, дозволили б росіянам використовувати їх для транспортування зброї, наприклад, в Сирію.

"Оскільки Сас - естонець, а отже і громадяни ЄС, він може вільно пересуватися в Європі і діяти, незважаючи на санкції. Він міг би навіть укладати договори з НАТО про військові перевезення, які б виконувалися російськими моряками", - сказало джерело видання.  

Втім ця угода так і не була реалізована. Про сумнівного інвестора був попереджений швейцарський уряд. Крім того, за даними секретних документів швейцарського бундесрату, Сас не виконав своїх контрактних зобов’язань. З яких причин – не повідомляється. 

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