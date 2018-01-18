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В Угорщині затримали нелегалів, що прилетіли на Ан-2, зареєстрованому в Авдіївці

Четвер, 18 січня 2018, 08:15
фото, оновлено
Версія для друку Коментарі

В Угорщині розслідують справу про нелегальне перевезення мігрантів після виявлення на одному з полів зареєстрованого в Україні літака Ан-2, що перевозив вісьмох в’єтнамців і трьох афганців.

Про це йдеться у повідомленні на сайті угорської поліції.

Невеликий літак прибув з боку України 15 січня і був покинутий на оброблюваних землях в районі села Каллошем’єн на сході Угорщини. Згідно з даними Реєстру цивільних повітряних суден України, літак під номером UR-68106 зареєстрований в Авдіївці, його власником є Шимкович В.О.

Фото Kelet.hu 
 

Правоохоронці, які прибули на місце, виявили, що в літаку, зареєстрованому в Україні, немає мотора. Після цього поліція організувала пошуки пасажирів і екіпажу.

Невдовзі після цього поліція знайшла вісьмох нелегальних мігрантів з В’єтнаму та трьох афганців, один з яких одразу після затримання написав заяву про притулок.

 

Згідно із законодавством, поліція супроводила його у центр попереднього утримання мігрантів, решта нелегалів залишаються під вартою. Поліція розпочала розслідування за фактом нелегального перевезення людей. Зараз проводяться активні пошуки екіпажу літака.

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