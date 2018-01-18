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Чехія минулоріч вислала понад 1000 українців з польськими дозволами на роботу

Четвер, 18 січня 2018, 15:53
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Минулого року Чехія депортувала понад 1000 громадян України, які незаконно працювали у країні з польськими дозволами на роботу.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів посол України у Чехії Євген Перебийніс.

"Йдеться переважно про так звану м’яку депортацію. Тобто їх не хапають і вивозять, а просто ставлять у паспорт штамп, на підставі якого вони мають до певного числа залишити територію Чехії", - розповів посол, уточнивши, що депортованим також забороняють в’їзд до ЄС від одного до трьох років.

Перебийніс наголосив, що чеський уряд декларує бажання активніше залучати робочу силу з України. Водночас процедура працевлаштування українців є надзвичайно складною і триває в деяких випадках 5-6 місяців.

"Через це уряд критикують ті чеські підприємці, які зацікавлені отримати робочу силу з України, вони закликають спростити цю систему.

У відповідь на це чеський уряд ініціював спеціальні проекти, якими передбачено збільшення кількості дозволів на роботу саме для громадян України з 3,5 тисяч до 7 тисяч на рік", - розповів посол.

Більше читайте у інтерв’ю "Європейської правди": "Посол України: у Чехії є серйозні побоювання щодо впливу РФ на внутрішню політику". 

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