Чехия в прошлом году выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу

Четверг, 18 января 2018, 15:53

В прошлом году Чехия депортировали более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Речь идет преимущественно о так называемой мягкой депортации. То есть их не хватают и вывозят, а просто ставят в паспорт штамп, на основании которого они до определенного числа должны покинуть территорию Чехии", - рассказал посол, уточнив, что депортированным также запрещают въезд в ЕС от одного до трех лет.

Перебийнис отметил, что чешское правительство декларирует желание активнее привлекать рабочую силу из Украины. В то же время процедура трудоустройства украинцев является чрезвычайно сложной и длится в некоторых случаях 5-6 месяцев.

"Поэтому правительство критикуют те чешские предприниматели, которые заинтересованы получить рабочую силу из Украины, они призывают упростить эту систему.

В ответ на это чешское правительство инициировало специальные проекты, предусматривающие увеличение количества разрешений на работу именно для граждан Украины с 3,5 до 7 тысяч в год ", - рассказал посол.

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