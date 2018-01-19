У Європі зростає кількість загиблих від урагану "Фрідеріке"

П'ятниця, 19 січня 2018, 07:46

Внаслідок урагану Фрідеріке, що лютує у кількох європейських країнах, у четвер загинули щонайменше десять осіб.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Шестеро осіб загинули у Німеччині, ще двоє - у Нідерландах і по одній людині - у Бельгії та в Італії. Десятки осіб були травмовані. Найчастіше причиною нещасних випадків ставало падіння дерев та різних предметів з будинків, також сталися численні ДТП.

Ураган призвів до масштабних транспортних проблем у ФРН, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії та Італії.

У Нідерландах у другій половині четверга був повністю призупинений рух повітряного та залізничного транспорту. У Німеччині з 16 години за місцевим часом по всій країні зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення. Ураган призвів до проблем у роботі низки аеропортів у ФРН.

У північній частині Британії та у Північній Ірландії через сильні снігопади паралізовані дороги, внаслідок чого десятки автомобілістів опинилися заблокованими на заметених снігом автошляхах. Також через сильні пориви вітру та падіння дерев в країні були пошкоджені лінії електропередач.