Єврокомісар Ган розповів, які країни можуть стати членами ЄС до 2025 року

П'ятниця, 19 січня 2018, 13:24

Сербія і Чорногорія, швидше за все, будуть наступними країнами, які приєднаються до Європейського Союзу до 2025 року.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів із розширення Йоганнес Ган.

Агентство відзначає, що Європейський Союз розпочинає дипломатичні зусилля з прискорення дій, які приєднають шість країн західних Балкан до ЄС.

"Настав час, щоб завершити роботу 1989 року", - сказав єврокомісар, маючи на увазі розширення ЄС на схід після падіння Берлінської стіни.

"Ми встановили 2025 рік як орієнтовну дату для Сербії і Чорногорії, що є не лише реалістично, але й дуже амбітно", - додав Ган.

Повідомляється, що Ган планує відвідати Сербію в лютому після оприлюднення офіційної стратегії Єврокомісії щодо Балкан, а президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відвідає всі шість країн.

В наступному місяці Ган також відправиться до Вашингтона, щоб зустрітися з представниками Держдепартаменту США для обговорення підтримки Балкан.

Також у травні цього року лідери Європейського Союзу проведуть спеціальний Балканський саміт в Болгарії, яка до червня головує в ЄС.

Як відзначає агентство, Албанія, Боснія, Косово, Македонія, Чорногорія та Сербія, які сподіваються вступити в Євросоюз, в останні роки відчували, що їхні шанси щодо членства зменшуються, оскільки політики блоку, які зіткнулися зі зростанням євроскептицизму, кризою в єврозоні 2009-2013 років, процесом Brexit, здавалося, втратили інтерес до них.

Однак, зростання російського впливу, міграційної кризи в регіоні та прагнення ЄС зміцнити європейську інтеграцію після Brexit представляють Балканам нові можливості.

Нагадаємо, у листопаді минулого року єврокомісар Ган заявляв, що говорити про членство України у Євросоюзі у найближчі роки – нереалістично.