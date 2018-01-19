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Молдова підрахує збитки від російської окупації Придністров'я

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Молдова підрахує збитки від російської окупації Придністров'я

П'ятниця, 19 січня 2018, 20:45
оновлено
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Молдовська влада планує залучити авторитетних юристів для оцінки збитку від військової присутності Росії в Придністров'ї.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Андріан Канду в інтерв'ю латвійському виданню Latvijas Avize.

За його словами, Москві можуть пред'явити рахунок, який буде вимірюватися в мільярдах доларів.

"Ми маємо намір найняти міжнародну юридичну фірму щоби підрахувати збитки, завдані через російську присутність в Придністров'ї протягом 25 років. Рахунок (до РФ) буде вимірюватися мільярдами доларів", - заявив Канду.

Спікер парламенту Молдови наголосив, що не має сумніву у коректності вжитку терміну "окупація". Він також повідомив, що у Придністров’ї, за підрахунками молдовської влади, перебувають 2000 російських військових-окупантів, які проводять спільні навчання із так званою придністровською армією. "Росія порушила міжнародне право", - заявив політик.

"Російські військові підрозділи є загрозою для безпеки, оскільки це незаконна військова присутність, така ж, як у Абхазії, Південній Осетії і Східній Україні", - сказав Канду.

Він додав, що молдовська влада намагається обговорювати це питання на міжнародному рівні і сподівається, що його піднімуть в ООН.

Нагадаємо, у серпні цього року постійний представник Молдови при ООН Віктор Морару повідомив в секретаріат ООН про намір країни винести окремим пунктом на розгляд ГА ООН питання про "повне виведення іноземних збройних сил з території Республіки Молдова".

Більше читайте у статті: "Ритуальна русофобія: навіщо Молдова підняла питання про виведення військ РФ з Придністров'я".

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