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МЗС Польщі: В ООН будемо відстоювати дотримання міжнародного права щодо України

Субота, 20 січня 2018, 15:23
Версія для друку Коментарі

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що головною метою польської участі в Раді безпеки ООН є натиск на дотримання міжнародного права, зокрема стосовно України.

Про це він заявив у коментарі для "Польського радіо".

Повідомляється, що міністр закордонних справ Польщі взяв участь у Нью-Йорку в засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому питанням Афганістану та Центральної Азії.

У розмові з журналістами очільник польського МЗС представив пріоритети Польщі. За його словами, на форумі ООН Польща хоче показати, що є важливою державою. В рамках роботи Ради безпеки Варшава звертатиме увагу на необхідність дотримання міжнародного права.

"Для Польщі міжнародне право є основою міжнародного ладу, і ситуація, що його порушують – а це відбувається також у сусідстві Польщі, на сході, стосовно України, – не служить запевненню безпеки", – сказав Чапутович.

Глава зовнішньополітичного відомства також попередив, що Польща прагнутиме більшою мірою, ніж досі, взяти участь у спробі вирішення конфлікту на сході України.

Як відомо, Польща є непостійним членом Ради безпеки протягом двох років – від початку січня цього року до кінця 2019 року.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вірить, що Польща у ролі непостійного члена Ради безпеки ООН відіграє важливу роль у звільненні окупованих Росією українських територій.

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