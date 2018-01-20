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МИД Польши: В ООН будем отстаивать соблюдение международного права для Украины

Суббота, 20 января 2018, 15:23
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Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что главной целью польского участия в Совете безопасности ООН является упор на соблюдение международного права, в частности относительно Украины.

Об этом он заявил в комментарии для "Польского радио".

Сообщается, что министр иностранных дел Польши в Нью-Йорке принял участие заседании Совета безопасности ООН, посвященном вопросам Афганистана и Центральной Азии.

В разговоре с журналистами глава польского МИД представил приоритеты Польши. По его словам, на форуме ООН Польша хочет показать, что является важным государством. В рамках работы Совета безопасности Варшава будет обращать внимание на необходимость соблюдения международного права.

"Для Польши международное право является основой международного порядка, и ситуация, что его нарушают – а это происходит также в соседстве Польши, на востоке, в отношении Украины, – не служит укреплению безопасности", – сказал Чапутович.

Глава внешнеполитического ведомства также предупредил, что Польша будет стремиться в большей степени, чем до сих пор, принимать участие в попытке решения конфликта на востоке Украины.

Как известно, Польша является непостоянным членом Совета безопасности в течение двух лет – от начала января этого года до конца 2019 года.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко верит, что Польша в роли непостоянного члена Совета безопасности ООН сыграет важную роль в освобождении оккупированных Россией украинских территорий.

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