У Сенаті США домовилися тимчасово відновити роботу уряду

Понеділок, 22 січня 2018, 20:23

Американські законодавці домовилися про відновлення повноважень федерального уряду через три дні після припинення роботи, так званого "шатдауну".

Про це повідомив лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер, передає Reuters.

"Ми будемо голосувати сьогодні, аби знову відновити роботу уряду", - сказав Шумер.

Демократи наполягали на тому, щоб будь-яке короткострокове законодавство щодо бюджетних витрат на утримання уряду має включати захист для молодих незареєстрованих іммігрантів.

У свою чергу республіканці заявили, що не будуть вести переговори щодо імміграції, поки демократи не дадуть їм необхідних голосів для відновлення роботи уряду.

Шумер зазначив, що домовися з республіканським лідером Сенату Мітчем МакКоннеллом щодо законопроекту про фінансування, який дозволить уряду працювати до 8 лютого і планувати вирішення питання мігрантів.

Нагадаємо, 19 січня представники демократичної партії заблокували проект бюджету уряду через те, що не змогли знайти компроміс з республіканцями з приводу закону, що захищає від депортації мігрантів.

20 січня федеральні відомства США призупинили роботу через відсутність фінансування. Останній урядовий "шатдаун" у США відбувся у 2013 році і тривав 16 днів.