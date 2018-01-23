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В ЄС нагадали Києву про критичну важливість створення антикорупційного суду

Вівторок, 23 січня 2018, 11:52
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Захід очікує від української влади створення у відповідності до всіх стандартів Вищого антикорупційного суду та імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Про це заявив керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер, повідомляє "Радіо Свобода".

"Якщо говорити, що очікують від України за межами самої держави, то тут йдеться про кілька пунктів. На даний момент критично важливим є правильне створення Вищого антикорупційного суду. Великим кроком, якого ми вже давно чекали, стало те, що президент Порошенко перед Новим роком направив цей законопроект до Верховної ради. Громадянське суспільство та міжнародна спільнота мають щодо цього кілька зауважень, які чітко визначила і Венеціанська комісія", – сказав він.

За словами чиновника, другим важливим питанням, хоч і "більш технічним", є імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

"Зокрема, як знову забезпечити зростання економіки. Це дуже важливо перед виборами, щоб люди відчули переваги від проведення реформ", – додав Пітер Вагнер.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, МВФ заявив, що проект Порошенка про антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

У ЄС також нагадали, що створення АКС у відповідності до зобов’язань України необхідне також для виконання безвізових вимог.

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