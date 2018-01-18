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ЄС зробив заяву про Антикорупційний суд з натяком про призупинення безвізу

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ЄС зробив заяву про Антикорупційний суд з натяком про призупинення безвізу

Четвер, 18 січня 2018, 12:46
Версія для друку Коментарі

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент подав законопроект про Антикорупційний суд (АКС), який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Про це йдеться у письмовому коментарі від імені речника ЄС, який надійшов на запит "Європейської правди".

В Брюсселі нагадали, що їхні українські партнери неодноразово брали зобов’язання щодо створення АКС. "Створення справді незалежного та ефективного Антикорупційного суду в Україні стало б життєво необхідним кроком у боротьбі з корупцією в країні... Тому ми вітаємо подання законопроекту (президентом)", - йдеться у коментарі.

Водночас президентський законопроект, на думку ЄС, не є таким, що відповідає зобов'язанням України.

"Основні положення проекту не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії. Важливо, щоб ці питання були переглянуті, і ЄС доносить цей сигнал українській владі", - наголосили в Брюсселі.

Речник Євросоюзу підкреслює, що створення АКС у відповідності до зобов’язань України необхідне також для виконання безвізових вимог. "Його створення... вимагає також Європейська комісія в рамках моніторингу за механізмом візового призупинення", - йдеться у коментарі.

Також наголошується, що Євросоюз координує свої зусилля з іншими міжнародними гравцями: "ЄС тісно співпрацює з США та МВФ у цьому питанні, і, звичайно, готовий продовжувати співпрацювати з відповідними українськими органами влади для підтримки цього процесу".

За інформацією "Європейської правди", наприкінці минулого тижня з представництва ЄС також був спрямований офіційний лист на адресу голови Адміністрації президента, спікера ВР та ключових міністрів, в якому ЄС офіційно повідомив Україну про свою позицію.

Водночас у представництві ЄС утрималися від детальних коментарів з цього приводу, підтвердивши лише, що консультації тривають. "Ми зараз ведемо розмови з АП і відповідними комітетами ВР з приводу Антикорупційного суду", - заявили у прес-службі дипмісії.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, МВФ заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

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