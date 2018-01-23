"Ми не будемо виконувати рішення ПАРЄ": у Страсбурзі почали переговори про повернення РФ

Вівторок, 23 січня 2018, 18:24

Перед засіданням спеціального комітету Парламентської асамблеї Ради Європи представники керівництва парламенту РФ повідомили, що навіть в разі повернення не мають наміру виконувати раніше ухвалені рішення асамблеї.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

"Деякі резолюції не будуть виконані ніколи. Ви маєте це чітко розуміти", - заявив Костянтин Косачов, голова комітету Ради Федерації у закордонних справах.

Його колега, віце-спікер Держдуми Петро Толстой підтвердив його позицію щодо незгоди: "Ми будемо дискутувати (щодо їх змісту) з нашими колегами достатньо жорстко – після того як повернемося до Асамблеї".

Як повідомлялося, 23 січня в Страсбурзі відбудеться перше засідання ad-hoc (спеціального) комітету ПАРЄ, присвячене зміні правил та процедур асамблеї. Російська делегація наполягає, що погодиться повернутися до складу ПАРЄ лише у разі, якщо зміна правил асамблеї гарантує ненакладання на РФ санкцій у майбутньому .

Детально про останні події в ПАРЄ читайте в матеріалі "Генсек Ради Європи почав відкриту кампанію за "прощення" Росії".