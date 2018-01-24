Німеччина інвестувала в Україну $1,8 млрд за 9 місяців 2017 року - МЕРТ

Середа, 24 січня 2018, 13:24

Станом на 1 жовтня 2017 року Німеччина інвестувала в економіку України $1,8 млрд, із яких $1,1 млрд – інвестиції в промисловість.

Про це повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) на своїй сторінці у Facebook.

За даними МЕРТ, найбільш популярним напрямком для німецьких інвестицій в Україні є виробництво автозапчастин та комплектуючих, де вже було створено близько 3000 робочих місць, і тільки за останній рік +2000.

"За 9 місяців 2017 року двостороння торгівля між Україною та Німеччиною зросла на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2016, а загальний товарообіг склав майже $6,6 млрд. Український експорт до Німеччини зріс на 23,1% та склав $1,6 млрд.

Найбільш популярними експортними товарами стали електричні машини, насіння і плоди олійних рослин, руди, деревина та вироби з металів", - повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.