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США ввели санкції проти компаній в РФ та Китаї за підтримку режиму Кім Чен Ина

Середа, 24 січня 2018, 18:31
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Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) ввело санкції проти дев'яти підприємств, шістнадцяти осіб та шести судноплавних компаній КНДР в Китаї та Росії, що підтримують режим лідера КНДР Ким Чен Ина у розробці ядерних програм.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

"Сьогоднішні санкції спрямовані проти посередників, які фінансово підтримують режим Кім (Чен Ина) або ж іншим чином підтримують програми Північної Кореї зі створення зброї масового ураження та інший незаконний бізнес", - йдеться у повідомленні OFAC.

"Згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН, уряд США націлений на осіб у Китаї, Росії та інших країн, які працюють від імені північнокорейських фінансових мереж, та закликає до їх видворення з територій, де вони проживають.

Ми вводимо додаткові санкції проти нафтових, судноплавних та торгових компаній, які продовжують кидати рятувальний круг Північній Кореї для підтримки ядерних амбіцій цього режиму та дестабілізуючої діяльності", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Повідомляється, що OFAC також ввів санкції щодо Міністерства з нафтової промисловості КНДР, яке контролює постачання сирої нафти до країни.

Нагадаємо, нещодавно Рада ЄС додала 17 осіб до переліку громадян, які підпадають під персональні санкції проти КНДР.

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