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США ввели санкции против компаний в РФ и Китае за поддержку режима Ким Чен Ына

Среда, 24 января 2018, 18:31
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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против девяти предприятий, шестнадцати человек и шести судоходных компаний КНДР в Китае и России, что поддерживают режим лидера КНДР Ким Чен Ына в разработке ядерных программ.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

"Сегодняшние санкции направлены против посредников, которые финансово поддерживают режим Ким (Чен Ын) или же другим образом поддерживают программы Северной Кореи по созданию оружия массового поражения и прочий незаконный бизнес", - говорится в сообщении OFAC.

"В соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, правительство США нацелено на лица в Китае, России и других странах, которые работают от имени северокорейских финансовых сетей, и призывает к их выдворению с территорий, где они проживают.

Мы вводим дополнительные санкции против нефтяных, судоходных и торговых компаний, которые продолжают бросать спасательный круг Северной Корее для поддержки ядерных амбиций этого режима и дестабилизирующей деятельности", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Сообщается, что OFAC также ввело санкции в отношении Министерства нефтяной промышленности КНДР, которое контролирует поставки сырой нефти в страну.

Напомним, недавно Совет ЕС добавил 17 человек в перечень граждан, которые подпадают под персональные санкции против КНДР.

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