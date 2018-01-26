Клімкін: санкції США поступово охоплюють всіх причетних до окупації

Санкції США поступово охоплюють всіх причетних до окупації українськиї регіонів.
Про це написав у Twitter глава МЗС України Павло Клімкін.
"Посилення тиску на Росію - нові санкції США. Крок за кроком санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі", - написав Клімкін.
Increasing pressure on #Russia - new sanctions list issued by the US. Step by step sanctions cover all those involved in the Russian occupation administration on the Ukrainian land.https://t.co/MXYY1cpgtu— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 січня 2018 р.
Президент Петро Порошенко після зустрічі із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у Давосі подякував американській стороні за розширення санкцій.
"Впевнений в тому, що ця політика є ефективною і для нас дуже важливо мати цей механізм впливу, щоб провернути РФ за стіл переговорів і забезпечити деокупацію Криму і Донбасу", - сказав він.
Нагадаємо, США розширили список санкцій проти Росії через ситуацію в Україні, додавши в нього 21 фізичну особа і 12 організацій.