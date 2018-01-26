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Клімкін: санкції США поступово охоплюють всіх причетних до окупації

П'ятниця, 26 січня 2018, 20:57
Версія для друку Коментарі

Санкції США поступово охоплюють всіх причетних до окупації українськиї регіонів.

Про це написав у Twitter глава МЗС України Павло Клімкін.

"Посилення тиску на Росію - нові санкції США. Крок за кроком санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі", - написав Клімкін.

Президент Петро Порошенко після зустрічі із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у Давосі подякував американській стороні за розширення санкцій.

"Впевнений в тому, що ця політика є ефективною і для нас дуже важливо мати цей механізм впливу, щоб провернути РФ за стіл переговорів і забезпечити деокупацію Криму і Донбасу", - сказав він.

Нагадаємо, США розширили список санкцій проти Росії через ситуацію в Україні, додавши в нього 21 фізичну особа і 12 організацій.

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