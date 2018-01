Клімкін: санкції США поступово охоплюють всіх причетних до окупації

Санкції США поступово охоплюють всіх причетних до окупації українськиї регіонів.

Про це написав у Twitter глава МЗС України Павло Клімкін.

"Посилення тиску на Росію - нові санкції США. Крок за кроком санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі", - написав Клімкін.

Increasing pressure on #Russia - new sanctions list issued by the US. Step by step sanctions cover all those involved in the Russian occupation administration on the Ukrainian land.https://t.co/MXYY1cpgtu