У Чехії – другий день президентських виборів

У Чехії в суботу розпочався другий день голосування у другому туру виборів президента.
Як повідомляє чеське видання Aktualne, виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8:00 за місцевим часом. До 14:00 свій голос зможуть віддати виборці, які не проголосували у п’ятницю.
Попередні результати голосування очікуються за кілька годин після закриття виборчих дільниць.
У п’ятницю на дільниці прийшли близько половини зареєстрованих виборців. Відзначається, що інтерес виборців до голосування трохи вищий, ніж під час першого туру виборів.
Станом на ранок суботи голосування відбувається без інцидентів.
У другому турі чехи обирають між чинним президентом Мілошем Земаном та екс-главою Академії наук Їржі Драгошем.
Земан виграв перший тур виборів, набравши значно менше, ніж очікувалося - 38,6% голосів. Драгош посів друге місце, його підтримали 26,6% виборців.
За тиждень до виборів одне із соціологічних опитувань показало рівні шанси кандидатів на перемогу, а інше продемонструвало лідерство Драгоша.
Детальніше про президентські вибори у Чехії - у статті "Крок до поразки Земана: хто здатен скинути проросійського президента Чехії".