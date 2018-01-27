У Чехії – другий день президентських виборів

Субота, 27 січня 2018, 10:31

У Чехії в суботу розпочався другий день голосування у другому туру виборів президента.

Як повідомляє чеське видання Aktualne, виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8:00 за місцевим часом. До 14:00 свій голос зможуть віддати виборці, які не проголосували у п’ятницю.

Попередні результати голосування очікуються за кілька годин після закриття виборчих дільниць.

У п’ятницю на дільниці прийшли близько половини зареєстрованих виборців. Відзначається, що інтерес виборців до голосування трохи вищий, ніж під час першого туру виборів.

Станом на ранок суботи голосування відбувається без інцидентів.

У другому турі чехи обирають між чинним президентом Мілошем Земаном та екс-главою Академії наук Їржі Драгошем.

Земан виграв перший тур виборів, набравши значно менше, ніж очікувалося - 38,6% голосів. Драгош посів друге місце, його підтримали 26,6% виборців.

За тиждень до виборів одне із соціологічних опитувань показало рівні шанси кандидатів на перемогу, а інше продемонструвало лідерство Драгоша.

Детальніше про президентські вибори у Чехії - у статті "Крок до поразки Земана: хто здатен скинути проросійського президента Чехії".