Кандидати на посаду президента Чехії мають рівні шанси на перемогу - опитування

Неділя, 21 січня 2018, 17:23

Обидва кандидати на посаду президента Чехії мають рівні шанси на перемогу за тиждень до другого туру виборів.

Про свідчать результати останнього соцопитування, повідомляє Reuters.

Діючого президента Мілоша Земана підтримують 45,5% виборців, а його конкурента колишнього керівника Академії наук Іржі Драгоша – 45%. Ще 9,5% не визначилися або відмовилися відповідати, за кого голосуватимуть.

Земан виграв перший тур виборів, набравши значно менше, ніж очікувалося - 38,6 відсотка голосів. Драгош посів друге місце, його підтримали 26,6% виборців.

73-річний Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти РФ, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.

68-річний Драгош – повна протилежність Земана, він підтримує санкції проти Росії та виступає проти референдуму про вихід Чехії з ЄС.