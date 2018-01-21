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Кандидати на посаду президента Чехії мають рівні шанси на перемогу - опитування

Неділя, 21 січня 2018, 17:23
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Обидва кандидати на посаду президента Чехії мають рівні шанси на перемогу за тиждень до другого туру виборів.

Про свідчать результати останнього соцопитування, повідомляє Reuters.

Діючого президента Мілоша Земана підтримують 45,5% виборців, а його конкурента колишнього керівника Академії наук Іржі Драгоша – 45%.  Ще 9,5% не визначилися або відмовилися відповідати, за кого голосуватимуть.

Земан виграв перший тур виборів, набравши значно менше, ніж очікувалося - 38,6 відсотка голосів. Драгош посів друге місце, його підтримали 26,6% виборців.

73-річний Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти РФ, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.

68-річний Драгош – повна протилежність Земана, він підтримує санкції проти Росії та виступає проти референдуму про вихід Чехії з ЄС.

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