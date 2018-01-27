Минулого року понад 400 тисяч українців скористались безвізовим режимом

Субота, 27 січня 2018, 13:57

У 2017 році понад 400 тисяч українців скористалися безвізовим режимом.

Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк підсумкової колегії МВС України, повідомляє "УНІАН".

"Безвізовим порядком скористалися понад 400 тисяч українців", - сказав він.

11 червня 2017 року офіційно запрацював режим безвізового в’їзду для громадян України до країн Євросоюзу, за винятком Великої Британії та Ірландії і включаючи чотири держави Шенгенської зони – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Безвізовий режим дозволяє українцям, які мають біометричні закордонні паспорти, перебувати та вільно пересуватися країнами Європи не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.