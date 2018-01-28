Повінь у Парижі: евакуйовані 1500 осіб, пік води у Сені чекають в ніч на понеділок

Неділя, 28 січня 2018, 16:17

У столичному регіоні Франції через повінь евакуювали 1500 осіб і не виключають подальших евакуацій.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на главу паризької поліції Мішеля Деплюеша.

Найбільше людей були відселені в місті Вілнев-Сен-Жорж і в департаменті Сена і Марна.

Крім того, 1400 будинків позбавлені електропостачання, 700 – газу. Служби порятунку забезпечили знеструмлені будинки генераторами.

В ніч з суботи на неділю рівень води у Сені в районі Парижа піднявся до 5,78 метра. Це на 20 см більше, ніж у п’ятницю.

Очікується, що свого піку Сена досягне в ніч на понеділок, і цей пік буде в районі 5,8-5,9 метра. Таким чином позначку червня 2016 року перевищено не буде – тоді вода піднялася на 6,1 метра.

У звичайний час рівень води у Сені сягає 1,5 метра.

Як повідомлялося, тривалі дощі в останні дні спричинили повінь у Парижі та інших регіонах. Рух річкових суден у Парижі зупинено, включаючи туристичні круїзи.

У зв'язку з ризиком повені знамениті паризькі музеї вдалися до заходів щодо попередження підтоплення. Так, Лувр закрив для відвідування частина колекцій ісламського мистецтва, розташованих на нижніх поверхах.