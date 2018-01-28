Наводнение в Париже: эвакуированы 1500 человек, пик воды в Сене ждут ночью

Воскресенье, 28 января 2018, 16:17

В столичном регионе Франции из-за наводнения эвакуировали 1500 человек и не исключают дальнейших эвакуаций.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на главу парижской полиции Мишель Деплюеша.

Больше всего людей были отселены в городе Вилнев-Сен-Жорж и в департаменте Сена и Марна.

Кроме того, 1400 домов лишены электроснабжения, 700 - газа. Службы спасения обеспечили обесточеные дома генераторами.

В ночь с субботы на воскресенье уровень воды в Сене в районе Парижа поднялся до 5,78 метра. Это на 20 см больше, чем в пятницу.

Ожидается, что своего пика Сена достигнет в ночь на понедельник, и этот пик будет в районе 5,8-5,9 метра. Таким образом отметка июня 2016 года превышена не будет - тогда вода поднялась на 6,1 метра.

В обычное время уровень воды в Сене достигает 1,5 метра.

Как сообщалось, длительные дожди в последние дни вызвали наводнение в Париже и других регионах. Движение речных судов в Париже остановлено, включая туристические круизы.

В связи с риском наводнения знаменитые парижские музеи прибегли к мерам по предупреждению подтопления. Так, Лувр закрыл для посещения часть коллекций исламского искусства, расположенных на нижних этажах.