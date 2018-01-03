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Шторм "Елеонора" вирує на заході Європи: є загиблі і постраждалі

Середа, 03 січня 2018, 16:49
фото, відео
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У Франції шторм "Елеонора" завдав значних збитків і призвів до загибелі однієї людини.

Про це повідомляє Le Figaro.

У Франції через падіння дерева загинув лижник на курорті в департаменті Морійон. Ще 15 людей отримали травми, серед них четверо знаходяться у важкому стані.

Сім французьких департаментів оголосили "помаранчевий" статус попередження, пориви вітру сягають 147 км/годину. Понад 200 тисяч будинків залишаються без електрики, включаючи 30 тисяч у Паризькому регіоні.

Французька залізнична компанія SNCF повідомила, що регіональні поїзди не їздять в регіонах Нормандії та Ельзаса. Поїзди на великі відстані курсують у звичайному режимі.

У Бельгії шторм вирував у вівторок і в середу вранці з поривами вітру до 120 км/год, повідомляє Le Soir.

 

Рятувальники зараз розбирають завали дерев та пошкоджені автомобілі, відновлюють постачання електрики. У двох регіонах через сильні дощі почалися повені. На території країни також зберігається "помаранчеве" попередження.

 

Агентство DPA повідомляє про наслідки шторму на північному заході Німеччини. У кількох районах були затоплені дороги. Потяг біля міста Луенен врізався у дерево, яке впало на колії, на щастя, ніхто не постраждав.

Автострада поблизу міст Дуйсбург та Юліх були також частково заблоковані через повалені дерева та повені. Внаслідок штормів принаймні два аеропорти на німецько-французькому кордоні були змушені закритися під час шторму.

 

У Нідерландах через шторм скасували близько 200 авіарейсів, а поїзди рухалися зі зменшенням швидкості.

Сильні вітри призвели до відключень електроенергії у Швейцарії, скасовані авіарейси у Цюріху та Базелі.

 

Тисячі господарств на озері Цюріх залишилися без електроенергії через шторм, а на автострадах вітер перекидав вантажівки.

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