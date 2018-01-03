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Шторм "Элеонора" бушует на западе Европы: есть погибшие и пострадавшие

Среда, 03 января 2018, 16:49
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На западе Франции шторм "Элеонора" нанес значительный ущерб и привел к гибели одного человека.

Об этом сообщает Le Figaro.

Во Франции из-за падения дерева погиб лыжник на курорте в департаменте Морийон. Еще 15 человек получили травмы, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения, порывы ветра достигают 147 км / час. Более 200 000 домов остаются без электричества, включая 30 000 в Парижском регионе.

Французская железнодорожная компания SNCF сообщила, что региональные поезда не ездят в регионах Нормандии и Эльзаса. Поезда на большие расстояния курсируют в обычном режиме.

 

В Бельгии шторм бушевал во вторник и в среду утром с порывами ветра до 120 км / ч, сообщает Le Soir.

Спасатели сейчас разбирают завалы деревьев и повреждены автомобили, возобновляют поставки электричества.

 

В двух регионах за сильных дождей начались наводнения. На территории страны также находится "оранжевое" предупреждение.

Агентство DPA сообщает о последствиях шторма на северо-западе Германии. В нескольких районах были затоплены дороги. Поезд у города Луенен врезался в дерево, которое упало на пути, к счастью, никто не пострадал.

 

Автострада вблизи городов Дуйсбург и Юлих были также частично заблокированы из-за поваленных деревьев и наводнения. Вследствие штормов крайней мере два аэропорта на немецко-французской границе были вынуждены закрыться во время шторма.

В Нидерландах из-за шторма отменили около 200 авиарейсов, а поезда двигались с уменьшением скорости.

 

Сильные ветры привели к отключениям электроэнергии в Швейцарии, отменены авиарейсы в Цюрихе и Базеле. Тысячи хозяйств на озере Цюрих остались без электроэнергии из-за шторма, а на автострадах ветер опрокидывал грузовики.

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