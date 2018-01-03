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В Україні почали діяти вимоги ЄС до якості шоколаду

Середа, 03 січня 2018, 17:56
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З 1 січня в Україні почали діяти нові вимоги до виробів з какао та шоколаду, що мають забезпечити дотримання європейських стандартів в галузі безпечності та якості продуктів харчування. 

Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні на своїй сторінці у Facebook.

Відповідно до європейських вимог, шоколадом може називатися лише той продукт, який містить не менше 35% загальної кількості какао-продуктів.

В молочному шоколаді має бути понад 25% какао-продуктів та не менше 14% молочних продуктів. Білий шоколад має містити не менше 20% какао-масла та понад 14% молочних продуктів.

"На відміну від вимог національного стандарту України (ДСТУ), який є добровільним, європейські вимоги є обов’язковими для виконання", - підкреслюють в представництві.

У разі невідповідності продукту європейським вимогам, він не зможе називатись "шоколадом" або "шоколадним", а матиме назву "солодкий батончик" або "глазурована цукерка".

Україна досить активно експортує шоколад та вироби з нього до країн ЄС. Лише за січень-жовтень 2017 року збільшився експорт на 35%, порівняно з 2016 роком, та становив $25,3 млн.

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