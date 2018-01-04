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Внаслідок шторму "Елеонора" в Європі загинули три людини

Четвер, 04 січня 2018, 09:18
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Три людини загинули в результаті урагану "Елеонора", який вирував у вівторок та середу на більшій частині країн Північної Європи.

Про це повідомляє ВВС.

На курорті у Французьких Альпах через падіння дерева загинув спортсмен-гірськолижник, ще 15 осіб отримали травми по всій Франції, четверо з них знаходяться у важкому стані.

 

Двоє людей загинули в Іспанії, коли їх змило великою хвилею на узбережжі в Країні Басків.

 

Через шторм сотні тисяч людей у кількох країнах залишилися без світла, пошкоджені сотні  транспортних засобів.

Внаслідок негоди були скасовані сотні авіарейсів, порушена робота портів, частину дорого затопило або завалило деревами.

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