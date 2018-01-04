Внаслідок шторму "Елеонора" в Європі загинули три людини

Три людини загинули в результаті урагану "Елеонора", який вирував у вівторок та середу на більшій частині країн Північної Європи.
Про це повідомляє ВВС.
На курорті у Французьких Альпах через падіння дерева загинув спортсмен-гірськолижник, ще 15 осіб отримали травми по всій Франції, четверо з них знаходяться у важкому стані.
Двоє людей загинули в Іспанії, коли їх змило великою хвилею на узбережжі в Країні Басків.
Через шторм сотні тисяч людей у кількох країнах залишилися без світла, пошкоджені сотні транспортних засобів.
Внаслідок негоди були скасовані сотні авіарейсів, порушена робота портів, частину дорого затопило або завалило деревами.