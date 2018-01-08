Ізраїль оприлюднив список організацій, представників яких не впустять до країни

Понеділок, 08 січня 2018, 08:25

Ізраїль оприлюднив список неурядових організацій, представникам яких буде заборонено в'їзд до країни.

Причиною заборони є заклики бойкотувати Ізраїль через його політику щодо окупованих Палестинських територій, повідомляє CNN.

У списку заборонених - 20 організацій. Вони закликали бізнес, культурні організації, університети тощо розірвати стосунки з Ізраїлем та наполягають на запровадженні санкцій проти нього.

У список потрапили, зокрема, Асоціація французько-палестинської солідарності, британська благодійна організація War on Want, Американський комітет друзів на службі суспільству і навіть єврейська організація "Голос миру". Остання закликає до бойкоту як засобу припинення окупації Ізраїлем Палестинських територій і, таким чином, підвищення безпеки Ізраїлю.

"Антиізраїльська кампанія бойкоту прагне не сприяти миру, а підірвати національну безпеку та існування Ізраїлю, - вважає натомість ізраїльський міністр зі стратегічних справ Гілад Ердан. - Держава Ізраїль перешкоджатиме групам, що працюють для підриву її безпеки та ключових інтересів через запобігання їхньому в'їзду до країни".

Оприлюднений "чорний список" випливає із ухваленого в березні 2017 року закону, що дозволяє Ізраїлю відмовити у в'їзді будь-якому нерезиденту, що сприяє бойкоту країни.Очікується, що нові правила набудуть чинності в березні цього року.