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Израиль обнародовал список организаций, представителей которых не впустят в страну

Понедельник, 08 января 2018, 08:25
Версия для печати Комментарии

Израиль обнародовал список неправительственных организаций, представителям которых будет запрещен въезд  в страну.

Причиной запрета являются призывы бойкотировать Израиль из-за его политики в отношении оккупированных Палестинских территорий, сообщает CNN.

В списке запрещенных - 20 организаций. Они призывали бизнес, культурные организации, университеты и т.д.  разорвать отношения с Израилем и настаивают на введении санкций против него.

В список попали, в частности, Ассоциация франко-палестинской солидарности, британская благотворительная организация War on Want, Американский комитет друзей на службе обществу и даже еврейская организация "Голос мира". Последняя призывает к бойкоту как средству прекращения оккупации Израилем палестинских территорий и, таким образом, повышения безопасности Израиля.

" Антиизраильская кампания бойкота стремится не способствовать миру, а подорвать национальную безопасность и существование Израиля, - считает израильский министр по стратегическим делам Гилад Эрдан. - Государство Израиль будет препятствовать группам, работающим для подрыва его безопасности и ключевых интересов путем предотвращения их въезда в страну".

Обнародованный  "черный список" вытекает из принятого в марте 2017 закона, позволяющего Израилю отказать во въезде любому нерезиденту, который способствует бойкоту страны. Ожидается, что новые правила вступят в силу в марте этого года.

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