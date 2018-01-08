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Британія надіслала фрегат для перехоплення 4 кораблів РФ у Ла Манші

Понеділок, 08 січня 2018, 14:20
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Військово-морські сили Великої  Британії були вимушено надіслати фрегат HMS Westminster на перехоплення російських кораблів у протоці Ла Манш.

Із такою заявою виступив у понеділок речник британського Міноборони, повідомляють британські ЗМІ.

Evening Standard наводить  слова представника військового відомства про те, що російські військові кораблі увійшли в "зону національного інтересу" Британії, через що на перехоплення довелося надіслати фрегат HMS Westminster.

Видання Daily  Star зазначає, що йдеться про 4 російські кораблі – два військових та кораблі супроводу, оскільки ті опинилися у прибережній зоні.

Британські ЗМІ нагадують, що останнім часом схожі випадки почастішали, і це співпало із черговим загостренням у відносинах з Росією. Схожі інциденти, коли кораблі королівського флоту доводилося надсилати на перехоплення російських, мали місце також у грудні та листопаді.

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