Британія надіслала фрегат для перехоплення 4 кораблів РФ у Ла Манші

Понеділок, 08 січня 2018, 14:20

Військово-морські сили Великої Британії були вимушено надіслати фрегат HMS Westminster на перехоплення російських кораблів у протоці Ла Манш.

Із такою заявою виступив у понеділок речник британського Міноборони, повідомляють британські ЗМІ.

Evening Standard наводить слова представника військового відомства про те, що російські військові кораблі увійшли в "зону національного інтересу" Британії, через що на перехоплення довелося надіслати фрегат HMS Westminster.

Видання Daily Star зазначає, що йдеться про 4 російські кораблі – два військових та кораблі супроводу, оскільки ті опинилися у прибережній зоні.

Британські ЗМІ нагадують, що останнім часом схожі випадки почастішали, і це співпало із черговим загостренням у відносинах з Росією. Схожі інциденти, коли кораблі королівського флоту доводилося надсилати на перехоплення російських, мали місце також у грудні та листопаді.