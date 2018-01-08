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Скандал у Польщі: працівників-українців змушують носити синьо-жовту уніформу

Понеділок, 08 січня 2018, 18:48
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Міжнародна компанія Lindab, що має виробничі потужності під Варшавою, зобов’язала співробітників-українців носити одяг у кольорах національного прапору, через що зіткнулася із звинуваченнями в дискримінації.

Про цю історію повідомила Gazeta Stołeczna – варшавське регіональне видання "Виборчої".

Про незвичну сегрегацію на заводі, розташованому у селищі Вєрухові, журналістам розповів один з клієнтів, який помітив, що працівники компанії мають уніформу різного кольору залежно від відділу, в якому вони працюють, однак українці є винятком – незалежно від ділянки, на якій вони діють, вони зобов’язані носити одяг у синьому та жовтому кольорах.

"Я не міг навіть уявити, що таке можливе! Уявіть, що поляків зобов’язують одягати червоно-білу уніформу, коли вони працюють на фабриці за кордоном", - обурився процитований клієнт, слова якого наводяться на умовах анонімності.

Керівник заводу, Міхал Вроблевский, заперечив звинувачення у свій бік і пояснив, що таким чином "помічав" співробітників, які не розмовляють польською. У нас всі співробітники носять сині брюки та різноманітні сорочки. Механіки – зелені, бригадири – червоні. Це така система ідентифікації. А жовті сорочки українців означають, що вони не говорять польською", - пояснив він.

Натомість, експерти у питаннях протидії дискримінації впевнені, що дії роботодавця незаконні. "Це – принизлива практика сегрегації", - цитує видання представницю асоціації "Ніколи знову" Анну Татар. У асоціації наголошують, що таке позначення українців не має функціонального змісту, а також створює національний поділ серед співробітників.

Водночас, керівник виробництва каже, що така ідентифікація допомагає самим українським співробітникам.

Телеканал TVN зазначає, що до національної інспекції з питань праці вже спрямоване прохання втрутитися у ситуацію.

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