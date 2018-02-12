МЗС Німеччини до річниці "Мінська-2": зроблено занадто мало

У Міністерстві закордонних справ Німеччини наголошують, що через три роки після підписання Мінських угод для досягнення миру на Донбасі зроблено занадто мало.
Про це йдеться у заяві речника МЗС Німеччини.
"Завдяки Мінським угодами вдалося стримати конфлікт на Сході України і запобігти масштабній пожежі в регіоні. При наявності політичної волі сьогодні, як і раніше, можливо досягнути прогресу – це показав успішний обмін сотнями в'язнів в кінці грудня. Однак станом реалізації (Мінських домовленостей – Ред.) через три роки ми не можемо бути задоволені", - йдеться у заяві.
"Занадто мало було зроблено для вирішення конфлікту, в результаті якого загинуло більше 10 тисяч людей. Знову і знову перемир'я порушується. Не в останню чергу в зимові місяці бойові дії мають руйнівні наслідки: людям не вистачає вугілля для опалення, води та продуктів харчування", - наголошують у німецькому МЗС.
У відомстві закликали всі сторони продемонструвати політичну волю для реалізації Мінських угод.
"В першу чергу важливо стабілізувати ситуацію з безпекою і вивести важку зброю з регіону. Потенційна миротворча місія ООН може надати можливості для здійснення Мінських угод", - наголошують у міністерстві.
Німеччина разом з Францією продовжить інтенсивно працювати у Нормандському форматі над пошуком рішення, яке нарешті принесе мир.