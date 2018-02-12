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МИД Германии к годовщине "Минска-2": сделано слишком мало

Понедельник, 12 февраля 2018, 18:44
Версия для печати Комментарии

В Министерстве иностранных дел Германии отмечают, что через три года после подписания Минских соглашений для достижения мира на Донбассе сделано слишком мало.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Германии.

"Благодаря Минским соглашениями удалось сдержать конфликт на востоке Украины и предотвратить масштабный пожар в регионе. При наличии политической воли сегодня, как и раньше, можно достичь прогресса - это показал успешный обмен сотнями заключенных в конце декабря. Однако по состоянию реализации (Минских договоренностей - ред.) через три года мы не можем быть довольны", - говорится в заявлении.

"Слишком мало было сделано для решения конфликта, в результате которого погибло более 10 тысяч человек. Снова и снова перемирие нарушается. Не в последнюю очередь в зимние месяцы боевые действия имеют разрушительные последствия: людям не хватает угля для отопления, воды и продуктов питания", - отмечают в немецком МИД.

В ведомстве призвали все стороны продемонстрировать политическую волю для реализации Минских соглашений.

"В первую очередь важно стабилизировать ситуацию с безопасностью и вывести тяжелое оружие из региона. Потенциальная миротворческая миссия ООН может предоставить возможности для осуществления Минских соглашений", - отмечают в министерстве.

Германия вместе с Францией продолжит интенсивно работать в Нормандские формате над поиском решения, которое наконец принесет мир.

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