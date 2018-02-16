Порошенко в Мюнхені розповів про різницю між "Русскім міром" і демократичним світом

П'ятниця, 16 лютого 2018, 19:53

Президент України Петро Порошенко пояснив, чим відрізняється "Русскій мір" від демократичного світу.

Про це він розповів у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції.

"Ви маєте зрозуміти, що таке "Русскій мір". Є дуже багато прикладів. Порівняйте життя в колишньому Кенігсбергу і в Мюнхені. У Карелії, яку Росія анексувала 80 років тому, з життям у Фінській Карелії. Різниця між "Русскім міром" та вільним світом приголомшує", - сказав Порошенко.

"Міфологічний цар Мідас перетворював у золото все, до чого торкався, а "Русскій мір" перетворює все, до чого торкається, у руїни. Абхазія, Південна Осетія, Придністров’я, окуповані Донбас і Крим.

Згідно з доктриною "Русского міра" вся Європа повинна виглядати як окупований Донецьк", - сказав глава держави.

Порошенко назвав такі дії Росії неприйнятними, наголосивши, що РФ повсюди порушує права і свободи людей.