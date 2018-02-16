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Порошенко в Мюнхене рассказал о разнице между "Русским миром" и демократическим миром

Пятница, 16 февраля 2018, 19:53
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Президент Украины Петр Порошенко объяснил, чем отличается "Русский мир" от демократического мира.

Об этом он рассказал в своем выступлении на Мюнхенской конференции безопасности.

"Вы должны понять, что такое "Русский мир". Есть очень много примеров. Сравните жизни в бывшем Кенигсберге и в Мюнхене. В Карелии, которую Россия аннексировала 80 лет назад, с жизнью в Финской Карелии. Разница между "Русским миром" и свободным миром поражает", - сказал Порошенко.

"Мифологический царь Мидас превращал в золото все, к чему прикасался, а "Русский мир" превращает все, к чему прикасается, в руины. Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, оккупированные Донбасс и Крым.

Согласно доктрине "Русского мира" вся Европа должна выглядеть как оккупирован Донецк", - сказал президент.

Он назвал такие действия России неприемлемыми, подчеркнув, что РФ повсеместно нарушает права и свободы людей.

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