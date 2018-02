Міноборони Латвії заявило про інформаційну кампанію проти країни

Середа, 21 лютого 2018, 08:09

У Міноборони Латвії заявили, що цього тижня проти країни була розгорнута масштабна інформаційна кампанія, за зовнішніми ознаками схожа на акції перед виборами в США, Франції і Німеччині.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Міністерство оборони Латвії.

Підозри у міністерства викликало масове поширення фотографії, на якій президент Банку Латвії Ілмар Рімшевіч зображений за столом в компанії декількох чоловіків. Один з них Дмитро Пильщиков, який був главою російського Науково-дослідного інституту інформаційних технологій, пов’язаного російськими військовими структурами.

Зазначається, що опублікований агентством Associated Press знімок доводить зв'язок Рімшевіча з Росією та з відмиванням російських грошей.

Міноборони зазначило, що під час перевірки фотографії в базі даних міжнародного фотоагентства Scanpix зроблено висновок, що знімок розміщений там 19 лютого 2018 року, а не в 2010 році, коли, як стверджується, була зроблена фотографія.

Міноборони Латвії стверджує, що фото розмістила третя сторона. Пізніше знімок і новину було опубліковано на сайтах, які до тепер про Латвію нічого не писали. Частина з них не пов'язані з фінансовим сектором, в тому числі India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee, Last Minute Christmas.

Міністерство вважає, що таким чином за короткий період збільшується обсяг потрібної інформації, і вона просувається в пошукових системах.

"Все це свідчить про те, що, можливо, це дуже масштабна операція з дискредитації образу Латвії в країнах Заходу і руйнування довіри до країни. З досить великою часткою впевненості можна припускати, що це не кінець інформаційної операції, і далі буде. Міністерство допускає, що це тільки початок, щоб зовні вплинути на внутрішню політику і вибори в Сейм в жовтні цього року ", - повідомляє Міноборони.

Нагадаємо, главу Центробанку Латвії Рімшевіча затримали 18 лютого після обшуків в його офісі та будинку.

За даними ЗМІ, слідство розглядає три протиправних дії: вимагання хабара для посадової особи, вимагання групою осіб за попередньою змовою і посередництво при дачі хабара.

19 лютого президента Банку Латвії Ілмара Рімшевіча відпустили під заставу в розмірі 100 тисяч євро.