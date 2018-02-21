Мінфін підтвердив, що ЄС закриває проект з модернізації КПП з Україною

Середа, 21 лютого 2018, 14:16

Міністр фінансів України Олександр Данилюк підтвердив інформацію про припинення фінансування Євросоюзом інфраструктурних проектів на кордоні з Україною.

Про це він заявив на прес-конференції у середу, повідомляє УНІАН.

"Відповідне рішення стало публічним вчора. Це є дуже негативним сигналом... Тому що коли ми говоримо про припинення співпраці з нашими партнерами через власну неспроможність, ми просто самі себе дискредитуємо. Були проблеми, вони пов'язані з ДФС. Будемо шукати вихід з цієї ситуації", - сказав він.

Міністр також заявив, що бачить необхідність делегувати будівництво інфраструктурних проектів на українському кордоні місцевим органам влади замість Державної фіскальної служби.

"ДФС не повинна будувати митниці. Це що - будівельна компанія? Це не є характерною функцією для ДФС. Вони зацікавлені тільки з точки зору своїх інтересів ... Хто це може зробити краще, ніж місцева влада?" – цитує міністра "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, агентство Reuters у вівторок повідомило, що Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною.

За інформацією агентства, проект закрили після низки затримок, помилок та перевитрат за участю місцевих чиновників та підрядників. Агентство посилається на внутрішню кореспонденцію уряду України та листування між Європейською комісією та українською владою.

У вівторок в України ще не було офіційного підтвердження про припинення фінансування з боку ЄС проектів модернізації контрольно-пропускних пунктів.

Проект щодо модернізації шістьох українських КПП на східному кордоні ЄС був започаткований у 2014 році. Проект був спрямований на сприяння інтеграції української економіки з країнами своїх сусідів з ЄС шляхом побудови чи модернізації контрольних пунктів на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією.