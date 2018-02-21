Минфин подтвердил, что ЕС закрывает проект по модернизации КПП с Украиной

Среда, 21 февраля 2018, 14:16

Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил информацию о прекращении финансирования Евросоюзом инфраструктурных проектов на границе с Украиной.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, сообщает УНИАН.

"Соответствующее решение стало публичным вчера. Это очень негативный сигнал... Потому что когда мы говорим о прекращении сотрудничества с нашими партнерами по собственной несостоятельности, мы просто сами себя дискредитируем. Были проблемы, они связаны с ГФС... Будем искать выход из этой ситуации ", - сказал он.

Обновлено: Позже в пресс-службе Минфина уточнили, министр в своем ответе отметил, что проблемы, связанных с ДФС, "это вопрос не этого года и не прошлого года"



Министр также заявил, что видит необходимость делегировать строительство инфраструктурных проектов на украинской границе местным органам власти вместо Государственной фискальной службы (ГФС).

"ГФС не должна строить таможни. Это что - строительная компания? Это не является характерной функцией для ГФС. Они заинтересованы только с точки зрения своих интересов... Кто это может сделать лучше, чем местные власти?" - цитирует министра "Интерфакс-Украина".

Напомним, агентство Reuters во вторник сообщило, что Европейский Союз закрывает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.

По информации агентства, проект закрыли после ряда задержек, ошибок и перерасходования средств с участием местных чиновников и подрядчиков. Агентство ссылается на внутреннюю корреспонденцию правительства Украины и переписку между Европейской комиссией и украинской властью.

Во вторник в Украине еще не было официального подтверждения о прекращении финансирования со стороны ЕС проектов модернизации контрольно-пропускных пунктов.

Проект по модернизации шести украинских КПП на восточной границе ЕС был основан в 2014 году. Проект был направлен на содействие интеграции украинской экономики со странами-соседями из ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.