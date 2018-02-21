Спробу підпалу спілки угорців в Ужгороді скоїли двоє поляків - Москаль

Спробу підпалити офіс Товариства угорської культури Закарпаття здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації "Фаланга".
Про це повідомив глава Закарпатської області Геннадій Москаль на своєму сайті.
За інформацією Москаля, 4 лютого підпал намагалися скоїти двої осіб: Адріан Марглевскі (Adrian Marglewski) 01.04.1996 р.н., мешканець м. Краків та Томаш Рафал Шімков’як (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 р.н., мешканець м. Бидгощ.
|Адріан Марглевскі
"Обидва громадяни Польщі, послідовники праворадикальної організації "Фаланга", члени якої брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", - йдеться у повідомленні.
|Томаш Рафал Шімков’як
Встановлено, як іноземці приїхали на Закарпаття (через ПП "Ужгород" на словацько-українському кордоні), де поселилися (хостел по вул. Толстого в Ужгороді), якими телефонами користувалися для координації дій.
Іноземці здійснили дві спроби підпалу. Перша – о 1:00 ночі 4 лютого. Оскільки наслідки підпалу здалися злочинцям незначними, о 4:08. вони здійснили ще одну спробу підпалу, купивши перед тим на одній із АЗС бензин у пластиковій тарі.
Вранці рейсовим автобусом іноземці виїхали за межі України через ПП "Ужгород" на українсько-словацькому кордоні.