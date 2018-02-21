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Попытку поджога союза венгров в Ужгороде совершили двое поляков - Москаль

Среда, 21 февраля 2018, 18:52
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Попытку поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга".

Об этом сообщил глава Закарпатской области Геннадий Москаль на своем сайте.

По информации Москаля, 4 февраля поджог пытались совершить два человека: Адриан Марглевски (Adrian Marglewski) 01.04.1996 г.р., житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 г.р., житель г. Быдгощ.

Адриан Марглевски 

"Оба граждане Польши, последователи праворадикальной организации "Фаланга", члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", - говорится в сообщении.

 Томаш Рафал Шимковьяк 

Установлено, как иностранцы приехали в Закарпатье (через КПП "Ужгород" на словацко-украинской границе), где поселились (хостел по ул. Толстого в Ужгороде), какими телефонами пользовались для координации действий.

Иностранцы совершили две попытки поджога. Первая - в 1:00 ночи 4 февраля. Поскольку последствия поджога показались преступникам незначительными, в 4:08 они совершили еще одну попытку поджога, купив перед этим на одной из АЗС бензин в пластиковой таре.

Утром рейсовым автобусом иностранцы выехали за пределы Украины через пункт "Ужгород" на украинско-словацкой границе.

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