Російські фанати розгромили Більбао, помер поліцейський

П'ятниця, 23 лютого 2018, 09:18

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Співробітник іспанської поліції помер під час зіткнень між вболівальниками перед футбольним матчем "Атлетика" з Більбао та московського "Спартака".

Про це повідомила поліція Країни Басків (Ertzaintza) у Twitter.

Офіцер поліції помер від серцевого нападу. "Наші співчуття колегам, друзям та родичам співробітника Ertzaintza, який помер під час виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні поліції в Twitter.

Все почалося з того, що окремі групи фанатів "Спартака" ходили по місту в пошуках фанатів "Атлетика", пізніше російські фани пройшли маршем по Більбао.

Згодом у центрі міста почалися сутички, поліції довелося залучити понад 500 правоохоронців, щоб владнати ситуацію.

В одну з лікарень Більбао було доставлено п'ять постраждалих, в тому числі троє росіян. Учасники сутичок з обох сторін використовували пляшки, скляні предмети і фаєри. П'ять осіб були затримані, серед них – троє росіян.

Зазначимо, що "Спартак" виграв вчорашню гру, але вилетів з Ліги Європи за сумою двох матчів.

Як відомо, напередодні у Мюнхені заарештували громадянина Росії, якого розшукували за напад на англійського вболівальника під час Євро-2016 в Марселі. Він прямував до Більбао на матч "Спартака".