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Российские фанаты разгромили Бильбао, умер полицейский

Пятница, 23 февраля 2018, 09:18
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Сотрудник испанской полиции умер во время столкновений между болельщиками перед матчем футбольного клуба "Атлетика" из Бильбао и московского "Спартака".

Об этом сообщила полиция Страны Басков (Ertzaintza) в Twitter.

Офицер полиции скончался от сердечного приступа. "Наши соболезнования коллегам, друзьям и родственникам сотрудника Ertzaintza, который умер при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

 

Все началось с того, что отдельные группы фанатов "Спартака" ходили по городу в поисках фанатов "Атлетики", а затем российские фаны прошли маршем по Бильбао.

Позже в центре города начались столкновения, полиции пришлось привлечь более 500 правоохранителей, чтобы уладить ситуацию.

В одну из больниц Бильбао были доставлены пятеро пострадавших, в том числе трое россиян. Участники столкновений с обеих сторон использовали бутылки, стеклянные предметы и файеры. Пять человек были задержаны, среди них – трое россиян.

Отметим, что "Спартак" выиграл вчерашнюю игру, но вылетел из Лиги Европы по сумме двух матчей.

Как известно, накануне в Мюнхене арестовали гражданина России, которого разыскивали за нападение на английского болельщика во время Евро-2016 в Марселе. Он направлялся в Бильбао на матч "Спартака".

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